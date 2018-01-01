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12:41, 1 января 2018 3 492
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Рязанцы сфотографировались с Любимовым под «звездным небом»

Рязанцы сфотографировались с Любимовым под «звездным небом»

Фото: Администрация Рязани

Рязанцы сфотографировались с губернатором под «звездным небом». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

На улице Почтовой в новогоднюю ночь работала резиденция Деда Мороза, звучала музыка.

Прогуляться по главной пешеходной улице города приехали Николай Любимов и и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

Сергей Карабасов планами по преображению «Подбелки»: в этом месяце там установят ярмарочные домики и 7 января пройдет большой городской праздник «Рязанского пирожка».

Также руководители посетили резиденцию Деда Мороза, пообщались с главным новогодним волшебником и его внучкой.


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