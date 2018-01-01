Рязанцы сфотографировались с Любимовым под «звездным небом»

Рязанцы сфотографировались с губернатором под «звездным небом». Об этом сообщили на сайте
На улице Почтовой в новогоднюю ночь работала резиденция Деда Мороза, звучала музыка.
Прогуляться по главной пешеходной улице города приехали Николай Любимов и и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
Сергей Карабасов планами по преображению «Подбелки»: в этом месяце там установят ярмарочные домики и 7 января пройдет большой городской праздник «Рязанского пирожка».
Также руководители посетили резиденцию Деда Мороза, пообщались с главным новогодним волшебником и его внучкой.