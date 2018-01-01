Подводя итоги. Обзор снимков рязанцев в Instagram

Наступил новый, 2018 год. Рязанцы отмечали праздник по-разному — кто дома, а кто на праздничных гуляниях.
В ночь на 1 января на площади Победы
Редакция RZN.info сделала небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.
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Наступил новый, 2018 год. Рязанцы отмечали праздник по-разному — кто дома, а кто на праздничных гуляниях.
В ночь на 1 января на площади Победы
Редакция RZN.info сделала небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.
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Чем же занять себя в эту бесснежную, но не теряющую новогодний оттенок пору?