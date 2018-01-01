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15:46, 1 января 2018 2 516
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Новый год, новые правила. В 2018 году в силу вступили новые законы

Новый год, новые правила. В 2018 году в силу вступили новые законы

C 1 января 2018 года в силу вступило несколько новых «правил»: от условий пользования мессенджерами до запрета на покупку настойки боярышника в автоматах, передает «РИА Новости».

Пользоваться сервисами мгновенных сообщений теперь можно только пройдя идентификацию. Иными словами, подключиться к мессенджеру теперь имеет право тот, кто зарегистрировался в cети по своему телефонному номеру.

Слабоалкогольные тонизирующие напитки с 1 января можно производить только на экспорт. Розничная продажа запрещена. Речь идет о напитках с содержанием этилового спирта менее 15% общего объема готовой продукции. Наибольшей популярностью среди таких пользуются, например, «Jaguar» и «Red Devil Alcoenergi».

С Нового года иностранные туристы могут прибывать на территорию Камчатки и Сахалина по электронной визе. В первую очередь здесь ожидают роста потока туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. 8 августа 2017 года заработала система выдачи электронных виз иностранцам, приезжающим во Владивосток.

Медицинскую помощь теперь можно получать, не выходя из дома и не вызывая врача. Достаточно дистанционно связаться с больницей или поликлиникой и получить необходимую консультацию по скайпу, а также с помощью иного мессенджера и СМС. Электронный рецепт тоже могут выписать удаленно.

С 1 января зарплата врачей будет составлять 200%, а среднего медицинского персонала — 100% от средней по стране. В 2017 году средняя по стране зарплата была зафиксирована на уровне 35,4 тысячи рублей. Таким образом, в наступившем году врач в России будет получать не менее 70 тысяч рублей.


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