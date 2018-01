Названа лучшая песня 2017 года. Ей в рейтинге топ-50 стала композиция британца Гарри Стайлса «Sign of the Times», пишет « Rolling Stone ».

Вторая строчка досталась певице Лорд из Новой Зеландии и ее «Homemade Dynamite». Третье место заняла хип-хоп композиция Кендрика Ламара «Humble».

Также в первую пятерку попала песня «Bodak Yellow» певицы Карди Би и «Lights of Home» группы U2.

В десятку лучших также вошли: «Bad and Boujee» (группа Migos и Лил Узи Верт), «Despacito» (Луис Фонси Дэдди Янки и Джастин Бибер), «Feel It Still» (рок-группа Portugal. The Man), «Lust for Life» (певица Лана Дель Рей и The Weeknd).