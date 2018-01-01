Губернатор, Патриарх и девочка-змея. RZN.info представляет топ-10 самых популярных новостей за 2017 год

Традиционно в январе нового года мы подводим итоги года минувшего: от политики до дорог, от конкурсов красоты до неубранных свалок. Чем же порадовал читателей уходящий год — именно на этот вопрос мы и ответим нашим читателям на новогодних каникулах.

Наш хит-парад открывает летняя новость о прогулке , тогда еще исполняющего обязанности губернатора, Николая Любимова с семьей. Он получил в дар афганский халат, купил буханку «Бородинского» и попробовал квас. Новость о прогулке Любимова набрала 162 696 просмотров.

Вторым по популярности стал фоторепортаж с первомайской демонстрации, которую посетили около тридцати тысяч рязанцев и посмотрели 146 772 раз, где также присутствовал Николай Любимов со своей женой.

Закрывает тройку лидеров публикация об образовании, где говорится о новой школе , обустроенной по последнему слову техники и моды. Неудивительно, что эту публикацию посмотрело 126 342 жителей города. Там для учеников есть ноутбуки в кабинете химии, аквариум, твистер и Wi-Fi по всему зданию.

Далее в списке новость о массовой эвакуации города 1 декабря, когда из-за звонков о заложенной взрывчатке посетителей и сотрудников вывели на улицу из зданий администрации на улицах Горького, Радищева и Ленина, а также из торговых центров «Круиз», «М5 молл», «Премьер» и «Виктория Плаза». К слову, сотрудники МВД нигде не нашли ничего угрожающего. А на сайте на это сообщение отреагировали 94 266 рязанцев, заняв четвертое место.

Месяцем ранее, в ноябре, на сайте RZN.info рязанцам предложили проголосовать за дополнительные номинации «Мисс интернет» и «Миссис интернет» в конкурсе «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» . На сайте выложили фотографии конкурсанток и может поэтому их насмотрели на пятое место — 74 323 раза.

В начале года была новость про индийскую девочку-змею , что сбрасывает кожу каждые полтора месяца из-за редкой болезни эритродермии, которую медицина не в силах вылечить. Эту публикацию прочли 74 112 человек, заняв в нашем рейтинге шестое место.

А в мае мы показали, как известный блогер Илья Варламов высмеял интерьер квартиры на Праволыбедской за 11,5 миллиона рублей. Наверное, так жить действительно нельзя, если эту публикацию посмотрели 69 321 раз и получили этим седьмое место.

В конце того же месяца в центре города прошел общегородской последний звонок . Перед Успенским собором Рязанского кремля собралось 806 лучших выпускников города. Их поздравили Николай Любимов, Олег Булеков, Владислав Фролов, Ольга Щетинкина. Новость о последнем звонке занимает восьмое место собрав 67 119 просмотров.

В августе Президент Владимир Путин посетил крупнейший в стране кожзавод, где показали производство кожи для его нового лимузина. Также глава государства провел на рязанском заводе совещание по развитию легкой промышленности. Эту новость посетители сайта кликнули 61 545 раз — как раз на девятое место.

Новость про давку в «Круизе» на открытии «Ленты» в ноябре читатели RZN.info хорошо изучили. Теперь обладателям скидочной карты не придется ездить в Песочню или на Северную окружную для того, чтобы посетить супермаркет. Новость прочитали 61 041 раз.

Февральские планы на застройку жилого комплекса на 26 этажей тоже опубликованы на нашей ленте. Власти рассказали о расширении участка на перекрестке рязанских улиц Есенина и Грибоедова между бассейном «Спартак» и перекрестком за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находятся «Барс на Есенина» и другие торговые объекты. Также над улицей Есенина и у бани на улице Грибоедова построят надземные переходы с лифтами и эскалаторами. Кроме того, поворот направо на нее с улицы Есенина планируют сделать бессветофорным. А посмотрели эту новость 59 021 человек.

Также достойно внимания упоминание о службе патриарха Кирилла в селе Шостье Касимовского района. Предстоятель освятил Никольский храм, причастил монахинь и детей, обратился к прихожанам с проповедью о болезнях. По словам патриарха Всея Руси, на строительство этого храма «было положено очень много труда». Наши читатели тоже потрудились, кликнув в ленте 58 792 раза.