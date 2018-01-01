«Елочка, гори!» В Южно-Сахалинске сгорел главный символ Нового года. Видео

В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 января. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
«Только без паники, без паники! Ничего страшного, мы встретили Новый год», — слышно в ролике слова ведущего мероприятия на главной площади города.
Пожар, уничтоживший новогоднюю елку на площади Ленина в центре Южно-Сахалинска, мог возникнуть из-за петарды, передает «
В сообщении отметили, что в результате пожара никто не пострадал.
25-метровая ель была установлена на площади Ленина в середине декабря. В течение суток на ее место установят 12-метровую ель, ранее украшавшую городской парк.