Автомобильные номера поменяют форму и размер. Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа взамен действующего с 1993 года, пишет «
По информации издания, планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей.
Отмечается, что переходить на новый формат начнут не раньше 2019 года. При этом код региона, количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям, появившимся в СМИ на этой неделе, останутся без изменений.