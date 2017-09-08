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10:24, 8 сентября 2017 760
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Автомобильные номера поменяют форму и размер

Автомобильные номера поменяют форму и размер

Автомобильные номера поменяют форму и размер. Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа взамен действующего с 1993 года, пишет «Коммерсант».

По информации издания, планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей.

Отмечается, что переходить на новый формат начнут не раньше 2019 года. При этом код региона, количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям, появившимся в СМИ на этой неделе, останутся без изменений.


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