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10:02, 30 августа 2017 536
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Любимов опустился в Национальном рейтинге

Любимов опустился в Национальном рейтинге

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 59-е место в Национальном рейтинге глав регионов за июль-август 2017 года. Его опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» во вторник, 29 августа. Политик расположился между коллегами из Нижегородской области и Севастополя. За два месяца он потерял пять позиций.

Составители использовали оценки «максимально широкого круга экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности». Первое место занял белгородец Евгений Савченко, опередивший тюменского губернатора Владимира Якушева и Александра Дрозденко из Ленинградской области. На последней строчке оказался Виктор Назаров, руководящий Омской областью.

По мнению экспертов, плюсами для Любимова стали подписание инвестиционных соглашений на 25 млрд рублей, курс на цифровую экономику и «разброд в местной КПРФ», к минусам — заочная полемика со Святославом Голубятниковым, неоднозначная реакция на выдвижение в сенаторы Олега Ковалева. Кроме того, «нелепым скандалом закончилась широко разрекламированная презентация очередного бренда Рязани».

«Некоторые эксперты полагают, что проблемы не ограничиваются вышеперечисленными частностями, а носят системный характер. Николай Любимов не имеет своей команды и опирается на далеко не самые популярные и эффективные кадры прежнего губернатора. В какой-то степени он оказался их заложником. Довольно часто речь идет даже о якобы осознанных, прямых подставах главы области», — добавили составители.


© RZN.info

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