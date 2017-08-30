Любимов опустился в Национальном рейтинге

Врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 59-е место в Национальном рейтинге глав регионов за июль-август 2017 года. Его опубликовал Центр информационных коммуникаций «
Составители использовали оценки «максимально широкого круга экспертов самой разной профессиональной и социальной принадлежности». Первое место занял белгородец Евгений Савченко, опередивший тюменского губернатора Владимира Якушева и Александра Дрозденко из Ленинградской области. На последней строчке оказался Виктор Назаров, руководящий Омской областью.
По мнению экспертов, плюсами для Любимова стали подписание
«Некоторые эксперты полагают, что проблемы не ограничиваются вышеперечисленными частностями, а носят системный характер. Николай Любимов не имеет своей команды и опирается на далеко не самые популярные и эффективные кадры прежнего губернатора. В какой-то степени он оказался их заложником. Довольно часто речь идет даже о якобы осознанных, прямых подставах главы области», — добавили составители.