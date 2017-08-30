Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:46, 30 августа 2017 475
 0    0

Компанию рязанского депутата признали банкротом

Компанию рязанского депутата признали банкротом

Компанию, принадлежащую депутату Рязанской городской думы Сергею Караеву, признали банкротом. Материалы процесса опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание состоялось 16 августа. Арбитраж решил начать конкурсное производство, назначил конкурсное производство и принял ряд других мер, предпринимаемых при банкротстве. Следующее заседание состоится 16 февраля 2018 года.

ООО «Инвестпроект» учреждено в ноябре 2011 года, имеет уставный капитал в 105 238 129 рублей. Основной вид деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Караев является учредителем общества, генеральным директором при этом значится Александр Мамушкин.

По данным тульских журналистов, компания участвует в возведении жилья в столице соседнего региона.

Сергей Караев является членом фракции «Единая России». С 1 января по 31 декабря он, согласно декларации, заработал 46 930 222,02 рублей, кроме того он владеет автомобилями Lexus LX570 и Lexus RX450.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
17:46, 30 августа 2017
Компанию рязанского депутата признали банкротом
16:08, 30 августа 2017
«Узкий круг». Рязанские предприниматели обсудили финансы и инвестиции в бизнес
20:03, 29 августа 2017
Рязанская компания начала строить кожзавод на Алтае
18:03, 29 августа 2017
В банк «ФК Открытие» назначили временную администрацию
16:50, 28 августа 2017
Минфин назвал подорожание водки экономически необоснованным
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 67 049
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 36 340
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 20 269
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 18 212
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
21:35, 29 августа 2017 18 293
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум