Компанию рязанского депутата признали банкротом

Компанию, принадлежащую депутату Рязанской городской думы
Судебное заседание состоялось 16 августа. Арбитраж решил начать конкурсное производство, назначил конкурсное производство и принял ряд других мер, предпринимаемых при банкротстве. Следующее заседание состоится 16 февраля 2018 года.
ООО «Инвестпроект» учреждено в ноябре 2011 года, имеет уставный капитал в 105 238 129 рублей. Основной вид деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». Караев является учредителем общества, генеральным директором при этом значится Александр Мамушкин.
По данным
Сергей Караев является членом фракции «Единая России». С 1 января по 31 декабря он, согласно