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14:57, 22 августа 2017 381
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Соцопрос предсказал победу Любимова в первом туре

Соцопрос предсказал победу Любимова в первом туре

Опрос жителей Рязанской области предсказал победу Николая Любимова на губернаторских выборах в первом туре. Результаты своего исследования опубликовал фонд «Общественное мнение».

На вопросы социологов ответили 1 200 рязанцев. 53% заявили, что, скорее всего, проголосуют за «единоросса» Любимова. Второе место разделили либерал-демократ Александр Шерин и коммунист Владимир Федоткин — по 3%. Сергей Пупков из «Справедливой России» и не сдавший подписи Станислав Голубятников получили по 1%, представляющая Партию роста Александра Перехватова — меньше процента. 26% не определились.

Часть респондентов заявили, что не придут на участки. Результат Любимова за их вычетом — 64%, Шерина — 4%, у остальных ничего не изменилось.

83% опрошенных сказали, что знают Любимова. 46% относятся к нему скорее положительно, 1% — скорее отрицательно, оценка его деятельности аналогична. 4% участников исследования исключают возможность проголосовать за него (среди тех, кто придет на участки, таких 1%).

Выборы назначены на 10 сентября.


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