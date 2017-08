Пятилетний американец отправил в NASA рисунок ракеты и получил ответ

Пятилетний Идрис Хилтон из США отправил чертежи своей ракеты в американское космическое агентство NASA и попросил специалистов построить летательный аппарат по его наброску. Через некоторое время маленькому «инженеру» пришло ответное письмо, передает Life .

«Эта ракета для вас. Пожалуйста, создайте такую ракету для полета космонавтов. Я тоже полечу в космос на своей ракете. Можете выдать мне лицензию астронавта», — написал мальчик в послании. Историей Хилтона поделился в соцсетях его отец. Он не думал, что NASA обратит внимание на письмо.

Но ребенок получил ответное письмо с благодарностями. Ему пожелали не терять своего вдохновения, «и тогда однажды он обязательно отправится в космос на своей ракете».

My 5 year old sent his #rocket design to #NASA. Checks the post daily for the "astronaut licence" he requested. 🌌 🚀 @NASA pic.twitter.com/CP4sfT9rwS