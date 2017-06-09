Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под колеса электрички в Москве и погибла. Об этом «
Инцидент произошел на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД.
77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково-Москва. В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины, не уточнив подробностей.
Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.