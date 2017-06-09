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9:31, 9 июня 2017 362
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Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве

Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве

Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева попала под колеса электрички в Москве и погибла. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции «Солнечная» Киевского направления МЖД.

77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково-Москва. В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины, не уточнив подробностей.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.


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Икары наших дней. Что заставляет людей самостоятельно собирать самолеты?

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