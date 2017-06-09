СМИ сообщили о «массовой утечке» российских пилотов в Азию

Российские летчики гражданской авиации уезжают в Азию в поисках более высоких зарплат. За последние 2,5 года туда уехали работать более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, также около 400 человек находятся в процессе трудоустройства. Об этом пишет «
Как отмечает издание, в Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба». Там уточнили, что отток вызван «прежде всего курсовой разницей валют».
По словам источника из рекрутингового агентства, ищущего пилотов для КНР, приток российских летчиков обусловлен зарплатой, превышающей российскую в четыре раза, а также большим количеством дней отпуска. Кроме того, по его словам, в Китае упрощена процедура выдачи пилотам разрешений на работу, что «лишь стимулирует приход летного состава из России».
Ранее в Китае успешно прошли наземные испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600.
В середине мая начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев в разговоре с НСН рассказал о ситуации в отрасли в связи с отзывом лицензий у сотен специалистов.