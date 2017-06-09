Рязанец судился с администрацией о признании жилья аварийным и выиграл дело. Об этом сообщила
Истец обратился в суд в связи с тем, что многоквартирный дом на Михайловском шоссе долгое время отказывались признать аварийным и подлежащим сносу. Во время судебного разбирательства привлекли жильцов дома, а также комиссию по признанию помещения непригодным для жилья. По делу также назначили судебную строительно-техническую экспертизу.
В результате исследования дом признали непригодным для проживания. Суд обязал администрацию дать жилью статус аварийного и подлежащего сносу или рекострукции.