«Рязаньэнерго» поучаствовал в презентации проекта «Профстажировки»

7 июня руководство филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовало в заседании круглого стола посвященного презентации в Рязанской области проекта «Профстажировки».
Мероприятие прошло при участии врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, руководителей региональных министерств, представителей крупных промышленных компаний, объединений профсоюзов и рязанских ВУЗов. Проект представил директор Центра мониторинга развития промышленности ОНФ (Общероссийский Народный Фронт) Илья Семин.
Проект «Профстажировки» реализуется с марта 2017 года Центром мониторинга развития промышленности ОНФ на платформе портала Superjob.ru. Он помогает студентам и выпускникам технических учебных заведений подобрать предприятие для прохождения стажировки по специальности в любом регионе России. Проект фактически создает новый механизм прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий. В рамках круглого стола было отмечено, что на сайте уже зарегистрировалось 800 рязанских студентов.
«Рязаньэнерго» достаточно давно и успешно взаимодействует с вузами и ссузами города и области в вопросах организации производственной и преддипломной практики, а также создания студенческих отрядов для работы в электросетевом комплексе. Только за 2015-2017 гг. свыше 250 студентов были приняты к нам на практику и более 50 человек трудились на энергообъектах в составе студотрядов, 10 из них приняты на работу в филиал. Уверен, что проект «Профстажировки» будет полезным, как самим студентам, так и работодателям, дав возможность выбора и тем, и другим. А здоровая конкуренция среди заявленных кандидатов для стажировки и предложенных для этого площадок только повысит уровень проекта", — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин.