Сотрудницу рязанского банка осудили за мошенничество с деньгами пенсионеров. Об этом сообщила
Уголовное дело завершили в 2016 году. Поводом для его возбуждения стало сообщение службы безопасности банка, которая обнаружила нарушения в работе специалиста передвижного пункта кассовых операций. Следствие доказало, что работница совершила девять хищений у рязанских пенсионеров.
Сотрудница обладала доступом к счетам пожилых людей и проводила операции с деньгами. Например, убеждала во «благо» пенсионера соединить несколько счетов в один счет, а при проведении операции часть денежных средств похищала. В сберегательных книжках она не указывала информацию, ссылаясь на сбои в электронном оборудовании или компьютерной сети. Сами пенсионеры узнавали об остатках от представителей службы безопасности и полицейских.
Дело направили в суд и назначили женщине штраф в 300 тысяч рублей.