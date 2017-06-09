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10:02, 9 июня 2017 115
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При столкновении трех автобусов в Тульской области погибли четыре человека

При столкновении трех автобусов в Тульской области погибли четыре человека

В Тульской области столкнулись рейсовый пассажирский и два заказных микроавтобуса. Пять человек погибли, пять пострадали, передает «РИА Новости».

Авария произошла около 3:10 мск на 135-м километре трассы М-2 «Крым» в Заокском районе.

Как отметил начальник пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев, заказные микроавтобусы стояли на обочине по дороге в Москву, и в них врезался пассажирский автобус, ехавший из Орла.

«Микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Среди погибших — четыре женщины, пострадавшие — мужчина и четыре женщины», — добавил Ярцев.

В рейсовом автобусе находились 16 пассажиров и два водителя. В микроавтобусе, на который пришелся удар, — 10 пассажиров и водитель. Водитель и пассажир, находившиеся на переднем сидении, не пострадали.

Всех пострадавших доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото ГУ МЧС по Тульской области


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