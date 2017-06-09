Посольство России в Великобритании передало музею Есенина коллекцию из 500 предметов

Посольство России в Великобритании передало музею-заповеднику Сергея Есенина коллекцию из 500 предметов. Она принадлежала профессору-исследователю Бристольского университета, известному специалисту по творчеству Есенина Гордону Маквею. Об этом
Среди переданных предметов — дневники ученого, редкие издания книг, материалы семейного и научного архивов, подборка поэтических альманахов 1910—1920 годов. Материалы войдут в фондовые собрания музея, а часть из них займет место в экспозиции.
Отмечается, что это уже третье поступление уникальных архивных материалов за последнее время. В 2016 году фонды музея-заповедника пополнились первой частью архива Гордона Маквея, в которую входили документы, книги, рукописи, письма и афиши. Кроме того, из архива создателя Есенинской группы Института мировой литературы РАН, одного из инициаторов создания музея в Константинове Юрия Прокушева в фонд музея передали еще тысячу материалов. Среди них были записи о встречах с родными и знакомыми Есенина, переписка с его современниками, прижизненные и раритетные издания поэта, репринты, книги поэтов его круга.