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19:15, 9 июня 2017 39
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Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

Норвежский террорист Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Фьетольф Хансен, передает «РИА Новости».

Адвокат Брейвика Эйстейн Стуррвик заявил, что ему неизвестны причины, побудившие заключенного сменить имя.

В четверг верховный суд Норвегии отказал Брейвику в рассмотрении его жалобы на государство, не найдя признаков нарушения прав заключенного в тюрьме. Заключенный намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Брейвик 22 июля 2011 года совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

Фото «Кинопоиск»


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