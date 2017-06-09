Норвежский террорист Брейвик сменил имя и фамилию

Норвежский террорист Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Фьетольф Хансен, передает «
Адвокат Брейвика Эйстейн Стуррвик заявил, что ему неизвестны причины, побудившие заключенного сменить имя.
В четверг верховный суд Норвегии отказал Брейвику в рассмотрении его жалобы на государство, не найдя признаков нарушения прав заключенного в тюрьме. Заключенный намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.
Напомним, Брейвик 22 июля 2011 года совершил двойной теракт, жертвами которого стали 77 человек. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.
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