На улице Северной обнаружили тайник с 600 граммами «синтетики». Об этом
Оптовую партию наркотиков нашли в гаражном кооперативе. Они принадлежали группе, распространявшей запрещенные вещества методом «закладок».
В результате спецоперации полицейские задержали трех рязанец в возрасте от 19 до 22 лет. Они распространяли наркотики через подразделение федерального интернет-магазина, а также продвигали собственную электронную площадку. У злоумышленников изъяли 98 граммов «синтетики».
Наркодилеры находятся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой).