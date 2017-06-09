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16:38, 9 июня 2017 1 827
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На Почтовой появился Гриб-Ждун. Фото 3

На Почтовой появился Гриб-Ждун. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В пятницу, 9 июня, на улице Почтовая появился Гриб-Ждун. До этого женскую версию популярного интернет-персонажа с грибной шляпкой устанавливали у Рязанской областной библиотеки им. Горького.

19 мая на Почтовой стартовал сезон фестивального лета. Каждую пятницу на пешеходной улице проводят встречи, устраивают анимационные, интерактивные и творческие площадки, а также организуют конкурсы и квесты.


© RZN.info

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21 час назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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