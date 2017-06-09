На Почтовой появился Гриб-Ждун. Фото

В пятницу, 9 июня, на улице Почтовая появился Гриб-Ждун. До этого женскую версию популярного интернет-персонажа с грибной шляпкой
19 мая на Почтовой
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В пятницу, 9 июня, на улице Почтовая появился Гриб-Ждун. До этого женскую версию популярного интернет-персонажа с грибной шляпкой
19 мая на Почтовой
© RZN.info
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Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.