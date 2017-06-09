В Касимовском районе проверили ремонт дорог

В рамках поручения главы региона в Касимовском районе проверили ход ремонта дорог. Об этом сообщает
В пятницу, 9 июня, дорожники провели проверку ремонта данной трассы. Работы включают в себя фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство дороги. Все этапы контролируются региональным минтрансом при участии представителей общественного контроля. Также во время работ проводятся диагностики в лабораториях. Всего летом планируют отремонтировать более 28 км трассы Егорьевск — Тума — Касимов.
По итогам проверки не нашли нарушений на участках автодороги Егорьевск — Тума — Касимов. Проверки продолжатся.