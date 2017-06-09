Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых авто в России

Автомобиль Lada Vesta вошел в тройку лидеров по продажам в мая в России. По информации от агентства «
Лидером по продажам в мае текущего года в России стала модель Kia Rio, она на первичном рынке разошлась в количестве более чем в 7 тысяч экземпляров. Представители «Автостата» отметили, что причиной закрепления позиций концерна стали сразу несколько акций, которые проводились в минувшем месяце.
Вторая позиция в перечне досталась модели Lada Granta, которая была продана в количестве 6,5 тысячи экземпляров. Самой популярной вариацией автомобиля стала версия Sport, которая имеет среднюю стоимость в серии. Примечательно, что по отношению к аналогичному периоду в минувшем году продажи российского автомобильного концерна существенно сократились. Тогда за май удалось реализовать порядка 9 тысяч транспортных средств.
На третьей позиции также оказалась модель Lada Vesta, которую удалось реализовать в количестве 6,2 экземпляров. Эксперты отмечают, что рост уровня продаж отечественных автомобилей должен сохраниться до конца года. Относительно неплохие результаты в мае продемонстрировала и модель Hyundai Creta, которая была реализована в количестве 4,9 тысяч экземпляров.