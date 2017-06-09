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16:35, 9 июня 2017 385
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Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых авто в России

Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых авто в России

Автомобиль Lada Vesta вошел в тройку лидеров по продажам в мая в России. По информации от агентства «Автостат», на втором месте с небольшим отрывом оказалась модель Hyundai Solaris.

Лидером по продажам в мае текущего года в России стала модель Kia Rio, она на первичном рынке разошлась в количестве более чем в 7 тысяч экземпляров. Представители «Автостата» отметили, что причиной закрепления позиций концерна стали сразу несколько акций, которые проводились в минувшем месяце.

Вторая позиция в перечне досталась модели Lada Granta, которая была продана в количестве 6,5 тысячи экземпляров. Самой популярной вариацией автомобиля стала версия Sport, которая имеет среднюю стоимость в серии. Примечательно, что по отношению к аналогичному периоду в минувшем году продажи российского автомобильного концерна существенно сократились. Тогда за май удалось реализовать порядка 9 тысяч транспортных средств.

На третьей позиции также оказалась модель Lada Vesta, которую удалось реализовать в количестве 6,2 экземпляров. Эксперты отмечают, что рост уровня продаж отечественных автомобилей должен сохраниться до конца года. Относительно неплохие результаты в мае продемонстрировала и модель Hyundai Creta, которая была реализована в количестве 4,9 тысяч экземпляров.


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