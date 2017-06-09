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12:23, 9 июня 2017 377
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Глава китайской интернет-компании Alibaba за сутки стал богаче на 2,8 млрд долларов

Глава китайской интернет-компании Alibaba за сутки стал богаче на 2,8 млрд долларов

Основатель и председатель совета директоров крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма за сутки увеличил капитал на 2,76 млрд долларов, передает «РИА Новости».

Состояние китайского предпринимателя увеличилось до 41,8 млрд долларов. При этом с начала года Джек Ма разбогател на 8,48 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что резко увеличить свое состояние бизнесмен смог благодаря росту стоимости акций Alibaba. Накануне финансовый директор компании Мэгги Ву объявила, что выручка Alibaba Group в 2017—2018 финансовом году может увеличиться на 45-49%, а стоимость акций компании к 2018 года — на 40%.

Справка

Alibaba Group — китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владеет веб-порталом Alibaba.com. Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году.


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