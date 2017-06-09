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9:49, 9 июня 2017 146
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«Форд» отзовет в России 240 автомобилей Explorer

«Форд» отзовет в России 240 автомобилей Explorer

Официальный представитель Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает 240 автомобилей марки Explorer. Об этом сообщает портал «Авто.Вести.Ru».

Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные в период с марта по декабрь 2014 года.

Причина отзыва автомобилей — плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Отмечается, что данный дефект может стать причиной шума в задней подвеске, а также повлечь за собой затруднения в рулевом управлении и потерю контроля над ним.

На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена двух рычагов регулировки схождения колес и проверена правильность угла их установки.


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