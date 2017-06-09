«Форд» отзовет в России 240 автомобилей Explorer

Официальный представитель Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзывает 240 автомобилей марки Explorer. Об этом сообщает портал «
Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные в период с марта по декабрь 2014 года.
Причина отзыва автомобилей — плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес. Отмечается, что данный дефект может стать причиной шума в задней подвеске, а также повлечь за собой затруднения в рулевом управлении и потерю контроля над ним.
На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена двух рычагов регулировки схождения колес и проверена правильность угла их установки.