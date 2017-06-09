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15:30, 9 июня 2017 290
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Фильм «Крестный отец» назвали величайшей картиной всех времен

Фильм «Крестный отец» назвали величайшей картиной всех времен

Фильм «Крестный отец» возглавил список величайших картин всех времен по версии киноманов. Рейтинг на основе опроса составил журнал Empire.

На второй строчке оказалась лента Ирвина Кершнера 1980 года «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», которая стала лидером рейтинга в прошлом году. На третье место попал «Темный рыцарь» Кристофера Нолана (2008).

В десятку лучших также вошли «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти» и «Властелин колец: Братство кольца».

В опросе участвовали 20 тысяч кинолюбителей.

Фото Kinopoisk


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