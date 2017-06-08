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16:09, 8 июня 2017 265
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В Москве задержали администратора одной из «групп смерти»

В Москве задержали администратора одной из «групп смерти»

В Москве задержали администратора одной из «групп смерти», подозреваемого в доведении несовершеннолетней до самоубийства. Задержанный оказался 26-летним жителем Москвы, передает ТАСС.

«Подозреваемый пояснил, что он являлся администратором так называемой группы смерти, в которую входили 32 человека, все они несовершеннолетние. Он давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», — сообщила агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли пять сотовых телефонов, планшетный компьютер, несколько сим-карт. Он этапирован в Челябинск. Администратора взяли под стражу до 5 августа. Ему предъявлено обвинение по статье «Доведение лица до попытки самоубийства» УК РФ.

В результате действий подозреваемого в мае 2017 года в Еткульском районе Челябинской области 14-летняя девушка попыталась покончить жизнь самоубийством, ее доставили в районную больницу с резаными ранами. По имеющейся информации, она состояла в «группе смерти» в одной из социальный сетей и выполняла задания администратора группы.

Следователи и сотрудники полиции допрашивают семью девочки, учеников и педагогов ее школы, а также анализируют дневники и тетради школьницы. Во время расследования восстановят причины инцидента. По результатам в адрес компетентных органов будут внесут соответствующие представления. Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действиям педагогических работников, членов семьи девочки по принятым мерам по предотвращению произошедшего.

Напомним, о «группах смерти» заговорили после самоубийств двух рязанских школьниц. После того, как родители девочек провели самостоятельное расследование, они обратились к журналистам. После серии сюжетов и публикаций в рязанских и федеральных газетах тема «групп смерти» вызвала большой общественный резонанс. Подозреваемому по одному из уголовных дел, администратору групп смерти Филиппу Будейкин (Лис) предъявлено обвинение по статье УК о доведении до самоубийства.

Позже Владмир Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти».


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