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16:29, 8 июня 2017 232
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В Архангельской области задержали стрелявшего по детям мужчину

В Архангельской области задержали стрелявшего по детям мужчину

В Архангельской области задержали стрелявшего по детям мужчину. Он был пьян, сообщает «РИА Новости».

В поселке Пригородный Каргопольского района 29-летний мужчина из пневматического пистолета стрелял в троих убегавших от него девочек. Младшая из них — девятилетняя школьница — получила ссадину голени.

Мужчина также пришел на территорию детсада. Он направил в сторону 12-летнего мальчика пистолет. Ребенок успел убежать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Он дал признательные показания.

В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.


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