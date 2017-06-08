В Архангельской области задержали стрелявшего по детям мужчину. Он был пьян, сообщает «
В поселке Пригородный Каргопольского района 29-летний мужчина из пневматического пистолета стрелял в троих убегавших от него девочек. Младшая из них — девятилетняя школьница — получила ссадину голени.
Мужчина также пришел на территорию детсада. Он направил в сторону 12-летнего мальчика пистолет. Ребенок успел убежать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Он дал признательные показания.
В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.