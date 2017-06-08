Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:38, 8 июня 2017 108
 0    0

NASA выбрала астронавтов для первого полета на Марс

NASA выбрала астронавтов для первого полета на Марс

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) США отобрало пять женщин и семь мужчин в новый набор астронавтов, которым предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу. Об этом сообщил 7 июня исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут на торжественной церемонии в Хьюстоне, передает «РИА Новости».

«Вы представляете лучших из лучших в Америке … вся команда NASA готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям», — сказал он.

Этих астронавтов выбрали из 18 тысяч поданных заявок.

В торжественной церемонии в Космическом центре имени Джонсона принял участие вице-президент США Майк Пенс, который поздравил астронавтов и пожелал «иметь отвагу для того, чтобы искать ответы там, где никто еще не был».

До первого полета новичкам придется пройти 2-3-летнюю подготовку, которая начнется в Хьюстоне уже в августе


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
9:38, 8 июня 2017
NASA выбрала астронавтов для первого полета на Марс
9:25, 8 июня 2017
Роскомнадзор составил «белый список» сайтов
13:56, 7 июня 2017
В NASA представили марсианский внедорожник. Видео
12:23, 7 июня 2017
Робот-оператор появился в справочной службе правительства Москвы
12:17, 7 июня 2017
В WhatsApp появился редактор фотографий и альбомы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Специалисты налоговой службы сообщили подробности применения онлайн-ККТ

Специалисты налоговой службы сообщили подробности применения онлайн-ККТ

Модератором встречи выступил глава фирмы «Профит» Андрей Жильцов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:59, 25 мая 2017 71 239
Детство закончилось. В Рязани прошел общегородской последний звонок
19:46, 25 мая 2017 69 621
RZN.info публикует фото с места падения рязанки из окна (18+) 5
20:25, 26 мая 2017 57 955
Рязань посетил Алексей Навальный. Фоторепортаж 27
20:12, 25 мая 2017 35 268
Погибшая девушка выпала с открытого балкона на 25 этаже
19:37, 25 мая 2017 33 571
В Горроще девушка выпала из окна — соцсети
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум