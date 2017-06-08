NASA выбрала астронавтов для первого полета на Марс

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) США отобрало пять женщин и семь мужчин в новый набор астронавтов, которым предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу. Об этом сообщил 7 июня исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут на торжественной церемонии в Хьюстоне, передает «
«Вы представляете лучших из лучших в Америке … вся команда NASA готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям», — сказал он.
Этих астронавтов выбрали из 18 тысяч поданных заявок.
В торжественной церемонии в Космическом центре имени Джонсона принял участие вице-президент США Майк Пенс, который поздравил астронавтов и пожелал «иметь отвагу для того, чтобы искать ответы там, где никто еще не был».
До первого полета новичкам придется пройти 2-3-летнюю подготовку, которая начнется в Хьюстоне уже в августе