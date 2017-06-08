Минкультуры ограничит долю сеансов в день для одного фильма

Минкультуры России разработало проект федерального закона, согласно которому оличество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. Соответствующий документ опубликовали на
Планируется, что законопроект вступит в силу в январе 2018 года. Его разработали в целях «благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».
Из российских фильмов только у «Экипажа» число сеансов превышало такой порог: в первый уикенд в апреле прошлого года кинотеатры отдали ему 50% показов, или 4813 сеансов в первый четверг. 35% было у «Дуэлянта» в первый день, у «Викинга» — около 28%, пишет «Коммерсант». Cущественно больше сеансов получают голливудские релизы — «Отряд самоубийц», например, шел на 50% сеансов, анимационный «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» — на 50,4%.