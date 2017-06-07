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9:25, 7 июня 2017 234
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В России стартовали продажи нового кроссовера от «Рено»

В России стартовали продажи нового кроссовера от «Рено»

В России начались продажи новой модели Koleos от французского автопроизводителя Renault. По данным компании, кроссовер в ближайшее время появится в салонах официальных дилеров, пишет «Экономика сегодня».

Стоимость новинки составит от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Кроме официальных салонов, автомобиль можно будет приобрести на онлайн-площадке Renault, оплатив автомобиль еще до начала продаж.

Покупателям будут представлены несколько вариантов возможных комплектаций. В частности, можно будет выбрать между двухлитровым двигателем, мощностью 144 лошадиных силы и 2,5-литровым, мощностью 171 лошадиная сила. Кроме того, в продаже ожидается вариант с двухлитровым турбодизелем, мощностью 177 лошадиных сил.


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