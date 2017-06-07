В России отозвали тысячу автомобилей «Ниссан Террано»

В России отозвали тысячу автомобилей Nissan Terrano. В сборке моделей обнаружены дефекты, передает ИА «
Отзыву подлежат экземпляры модели Nissan Terrano сошедшие с конвейера с марта по ноябрь минувшего года. Производитель уточнил, что 976 кроссоверов в базовой комплектации отправились на рынок с рулевым колесом некорректной спецификации.
Из-за этого стыковка рулевого колеса с подрулевым переключателем могла произойти неправильно. Если не выявить и не устранить неисправность, система может повредиться, что вызовет включение сигнализации, сообщающей о поломке подушки безопасности. Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, будут оповещены о необходимости прохождения сервисного ремонта, который будет осуществляться бесплатно.