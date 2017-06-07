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14:31, 7 июня 2017 311
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В России отозвали тысячу автомобилей «Ниссан Террано»

В России отозвали тысячу автомобилей «Ниссан Террано»

Фото: Pixabay.com

В России отозвали тысячу автомобилей Nissan Terrano. В сборке моделей обнаружены дефекты, передает ИА «Регнум».

Отзыву подлежат экземпляры модели Nissan Terrano сошедшие с конвейера с марта по ноябрь минувшего года. Производитель уточнил, что 976 кроссоверов в базовой комплектации отправились на рынок с рулевым колесом некорректной спецификации.

Из-за этого стыковка рулевого колеса с подрулевым переключателем могла произойти неправильно. Если не выявить и не устранить неисправность, система может повредиться, что вызовет включение сигнализации, сообщающей о поломке подушки безопасности. Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, будут оповещены о необходимости прохождения сервисного ремонта, который будет осуществляться бесплатно.


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В России отозвали тысячу автомобилей «Ниссан Террано»
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