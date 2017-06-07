В NASA представили марсианский внедорожник. Видео

В NASA представили марсианский внедорожник, передает
В сообщении говорится что, длина автомобиля достигает восьми с половиной метров, а высота немного не дотягивает до четырех. Шесть массивных колес предназначены для движения по дюнам, скалам и кратерам Марса. Транспортное средство будет оснащено системой жизнеобеспечения, а также навигационными и коммуникационными системами.
С 5 июня посмотреть на футуристический марсоход могут посетители космического центра Кеннеди, а в середине июля этого года автомобиль отправится в тур по восточному побережью Соединённых Штатов Америки.