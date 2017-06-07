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13:56, 7 июня 2017 119
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В NASA представили марсианский внедорожник. Видео

В NASA представили марсианский внедорожник. Видео

В NASA представили марсианский внедорожник, передает Life.

В сообщении говорится что, длина автомобиля достигает восьми с половиной метров, а высота немного не дотягивает до четырех. Шесть массивных колес предназначены для движения по дюнам, скалам и кратерам Марса. Транспортное средство будет оснащено системой жизнеобеспечения, а также навигационными и коммуникационными системами.

С 5 июня посмотреть на футуристический марсоход могут посетители космического центра Кеннеди, а в середине июля этого года автомобиль отправится в тур по восточному побережью Соединённых Штатов Америки.


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