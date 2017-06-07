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10:54, 7 июня 2017 185
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Российские домохозяйства смогут продавать мусор

Российские домохозяйства смогут продавать мусор

Согласно поправкам в закон о мусоре, российские домохозяйства смогут продавать отходы переработчикам. Новый законопроект также предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для рядовых граждан, сообщил «Коммерсанту» замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По его словам, правительство уже одобрило подготовленный министерством проект, на следующей неделе он будет направлен в Госдуму. Одним из главных нововведений станет закрепленное понятие раздельного накопления отходов, отметил Чибис.

После принятия поправок в закон домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с мусором, они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. При этом граждане, которые будут пользоваться раздельными контейнерами для мусора, смогут оплачивать его транспортировку, обезвреживание и переработку по сниженным тарифам.

«После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за содержание жилого помещения должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора. В платежках появится отдельная строка новой коммунальной услуги. Ожидается, что регионы должны перейти на новую схему в 2019 году», — говорится в сообщении.


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