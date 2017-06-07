Российские домохозяйства смогут продавать мусор

Согласно поправкам в закон о мусоре, российские домохозяйства смогут продавать отходы переработчикам. Новый законопроект также предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для рядовых граждан, сообщил «
По его словам, правительство уже одобрило подготовленный министерством проект, на следующей неделе он будет направлен в Госдуму. Одним из главных нововведений станет закрепленное понятие раздельного накопления отходов, отметил Чибис.
После принятия поправок в закон домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с мусором, они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. При этом граждане, которые будут пользоваться раздельными контейнерами для мусора, смогут оплачивать его транспортировку, обезвреживание и переработку по сниженным тарифам.
«После появления региональных операторов по обращению с отходами сумма платы за содержание жилого помещения должна уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора. В платежках появится отдельная строка новой коммунальной услуги. Ожидается, что регионы должны перейти на новую схему в 2019 году», — говорится в сообщении.