Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России, пишет «
Такие данные содержатся в госдокладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году». Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Здесь самые низкие показатели объема продаж крепких алкогольных напитков на душу населения. Объем спирта на душу населения в год не дотягивает здесь до литра.
Роспотребнадзор также отмечает, что за пять лет продажа крепких алкогольных напитков (водки и ликероводочных изделий) в России снизилась почти на 40% — с 10,9 литра до 6,6.