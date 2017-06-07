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9:35, 7 июня 2017 117
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Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России, пишет «Российская газета». В их число вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. В этих субъектах количество чистого спирта на душу населения превысило 13 литров.

Такие данные содержатся в госдокладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году». Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Здесь самые низкие показатели объема продаж крепких алкогольных напитков на душу населения. Объем спирта на душу населения в год не дотягивает здесь до литра.

Роспотребнадзор также отмечает, что за пять лет продажа крепких алкогольных напитков (водки и ликероводочных изделий) в России снизилась почти на 40% — с 10,9 литра до 6,6.


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