Продажи «Вольво» в России выросли в 2,3 раза

В мае 2017 года шведский производитель Volvo продал в России в 2,3 раза больше автомобилей, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило 7 июня аналитическое агентство «
В мае 2017 года компанией было продано 697 автомобилей, а всего за период с января по май 2017 года включительно компания реализовала 2359 машин. Это на 45,3% больше, чем за первые пять месяцев 2016 года.
Лидером продаж является кроссовер ХС60, в мае 2017 года был продан 341 автомобиль, это в 4,2 раза больше, чем в мае 2016-го.
На втором месте модель ХС90, Volvo продала в мае 186 этих среднеразмерных кроссоверов, рост продаж относительно аналогичного периода 2016 года — 20%.