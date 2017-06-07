Главный экспонат. Сергей Шнуров открыл выставку с надгробием селфи и вязаной Земфирой

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров открыл выставку «Ретроспектива брендреализма», на которой представил надгробие селфи и вязаный портрет Земфирой. Открытие состоялось в московском музее современного искусства, передает
Картины и скульптуры шоумен придумал сам, а в жизнь их воплотила команда художников, имена которых он не раскрывает.
На выставке также можно увидеть холодильник с сахаром в виде гроба, бочки с нефтью в виде банок сгущенки и портрет Стаса Михайлова.
«Эпатаж — это ярлык, который заставляет не думать, — заявил музыкант. — В моих работах есть и серьезность, ведь Сергей Шнуров — это тоже бренд. Бренд, который манипулирует брендами».
По его словам, выставка называется «Ретроспектива», потому что манифест брендреализма был написан еще в 2005 году, а в 2006 прошла первая выставка в этом жанре. «Почти все картины с той выставки были проданы. Никогда не делаю то, что не может стать коммерческим. Отразить свою бессмертную душу можно и в Instagram», — отметил Шнуров.
Шоумен добавил, что «рано или поздно» его работы «попадут в Эрмитаж».
Фото Angelina Nikulina и Марии Уваровой