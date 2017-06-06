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15:03, 6 июня 2017 300
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«ВКонтакте» выпустила стикеры с героями Пушкина в день рождения поэта

«ВКонтакте» выпустила стикеры с героями Пушкина в день рождения поэта

Соцсеть «ВКонтакте» выпустила бесплатные стикеры по мотивам произведений Александра Пушкина 6 июня, в день рождения поэта. Героями стикеров стали персонажи сказок, поэм, романов «Евгений Онегин» и «Дубровский» и сам поэт, передает «РИА Новости».

Кроме того, в этот день «ВКонтакте» появится флешмоб, посвященный Пушкину. Пользователи смогут поздравить поэта и рассказать о том, что для них значит Пушкин и его наследие. Проект подготовило Министерство культуры вместе с Государственным музеем Пушкина, Большим театром и Государственным историческим музеем.

«Официальными хештегами флешмоба станут #Пушкиннашевсё и #allweneedisPushkin. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы „Пиковая дама“ в Государственном академическом Большом театре России, билеты в Государственный исторический музей, либо индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве», — рассказали в Минкультуры.


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