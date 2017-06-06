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13:49, 6 июня 2017 83
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В России появится страховка для беспилотных автомобилей

В России появится страховка для беспилотных автомобилей

В России появится страховка для беспилотных автомобилей. Первым застрахованным в стране автономным транспортным средством станет грузовик от компании Traft, пишет ИА «Регнум».

Гендиректор Traft Андрей Савин рассказал, что в БПТС входит три типа ответственности: изготовителя БПТС, клиента, испытателя и настройщика, но в текущий период воплотить их на практике очень сложно.

Traft в ближайшее будущее намерена запустить в тестовом режиме беспилотные большегрузы, которые будут транспортировать разные грузы. За их движением будет наблюдать специально обученный оператор, который при случае может откорректировать управление машиной. Ответственность за беспилотники возлагается как на разработчиков, так и на операторов, которые производят наладку систем и программ определенной машины. Например, в ДТП может быть виновен и сам оператор, если авария случилась при его участии.


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