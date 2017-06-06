Собака на тракторе задавила фермера-миллионера

Собака на тракторе задавила британского фермера-миллионера. Предположительно, животное запрыгнуло в кабину и привело в движение трактор-погрузчик, сообщают «
Инцидент произошел на ферме Дерека Мида. По официальной версии, мужчина скончался от сердечного приступа, который случился после попадания под трактор.
70-летний фермер Дерек Мид владел компанией Mead Group с крупнейшим аукционным центром в южной Англии и фермой Puxton Park. Он сделал свое состояние с помощью изготовления молочных продуктов и выращивания животных.
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