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14:38, 6 июня 2017 537
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Собака на тракторе задавила фермера-миллионера

Собака на тракторе задавила фермера-миллионера

Собака на тракторе задавила британского фермера-миллионера. Предположительно, животное запрыгнуло в кабину и привело в движение трактор-погрузчик, сообщают «Вести».

Инцидент произошел на ферме Дерека Мида. По официальной версии, мужчина скончался от сердечного приступа, который случился после попадания под трактор.

70-летний фермер Дерек Мид владел компанией Mead Group с крупнейшим аукционным центром в южной Англии и фермой Puxton Park. Он сделал свое состояние с помощью изготовления молочных продуктов и выращивания животных.

Фото «Вести»


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