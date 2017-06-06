Скончался тележурналист Леонид Золотаревский

Один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский скончался на 88-м году жизни, передает «
«Золотаревский был среди тех, кто создавал программу „Время“, до этого вел „Эстафету новостей“. Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре — вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос», — говорится в материале канала.
В Союзе журналистов России (СЖР) также выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского.