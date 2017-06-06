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15:00, 6 июня 2017 213
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Скончался тележурналист Леонид Золотаревский

Скончался тележурналист Леонид Золотаревский

Один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский скончался на 88-м году жизни, передает «Первый канал» со ссылкой на сына журналиста.

«Золотаревский был среди тех, кто создавал программу „Время“, до этого вел „Эстафету новостей“. Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре — вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос», — говорится в материале канала.

В Союзе журналистов России (СЖР) также выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского.


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