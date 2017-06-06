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9:30, 6 июня 2017 67
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Российские авиакомпании за год потеряли десять млрд рублей

Российские авиакомпании за год потеряли десять млрд рублей

Фото: Pixabay.com

Российские авиакомпании за 2016 год понесли убытки на десять млрд рублей, несмотря на попытки государства поддержать отрасль, пишет «Коммерсант». Наибольшие потери пришлись на внутренние перевозки.

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун рассказал изданию, что основные затраты по-прежнему приходятся на лизинг самолетов, за год он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 млрд, а аэронавигационные услуги выросли в цене на 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за январь-апрель текущего года объем пассажирских авиаперевозок в России увеличился почти на 21% по сравнению с тем же периодом 2016-го — до 27,1 млн человек.


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