Российские авиакомпании за год потеряли десять млрд рублей

Российские авиакомпании за 2016 год понесли убытки на десять млрд рублей, несмотря на попытки государства поддержать отрасль, пишет «
Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун рассказал изданию, что основные затраты по-прежнему приходятся на лизинг самолетов, за год он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд рублей. Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 млрд, а аэронавигационные услуги выросли в цене на 2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что за январь-апрель текущего года объем пассажирских авиаперевозок в России увеличился почти на 21% по сравнению с тем же периодом 2016-го — до 27,1 млн человек.