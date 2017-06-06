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20:52, 6 июня 2017 207
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Россиянку посадили в тюрьму ОАЭ за показанный американке средний палец

Россиянку посадили в тюрьму ОАЭ за показанный американке средний палец

Фото: Pixabay.com

Россиянку посадили в тюрьму ОАЭ за то, что она показала американке средний палец. Конфликт произошел на дороге, передает Life.

«Она начала безрассудно менять полосы движения, внезапно остановилась перед моим автомобилем», — сказала американка. Во время конфликта россиянка показала средний палец, американка посчитала жест оскорблением.

Женщина проведет в тюрьме Объединенных Арабских Эмиратов три месяца, после чего ее сразу депортируют.

Отмечается, что россиянка находилась за рулем машины своей подруги и, когда полиция попросила водительское удостоверение, показала не свои документы. За это правоохранители оштрафовали женщину на 109 долларов.


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