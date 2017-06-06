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11:38, 6 июня 2017 319
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Россия заблокировала 11 млн евро взноса в Совет Европы

Россия заблокировала 11 млн евро взноса в Совет Европы

Фото: Pixabay.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перевод трети взноса в бюджет Совета Европы в размере около 11 млн евро, передает «РИА Новости».

В СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. При этом, как заявлял пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген, организации не известно о подобных планах российской стороны.

Россия — один из основных плательщиков в бюджет организации наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией. Несмотря на неучастие в работе ПАСЕ, Москва продолжает перечислять взносы в ассамблею, поскольку они идут в пакете с другими платежами в Совет Европы и разделить их нельзя.


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