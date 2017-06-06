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19:15, 6 июня 2017 408
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Путин предложил ввести клятву или присягу для вступающих в гражданство РФ

Путин предложил ввести клятву или присягу для вступающих в гражданство РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин предложил ввести клятву или присягу для вступающих в гражданство РФ. По мнению президента, в этом вопросе можно перенять опыт некоторых зарубежных стран, передает ТАСС.

«Когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее», — сказал Путин на встрече со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

По словам Володина, Госдума изучит опыт других государств и после представит президенту на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране.

«Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще, — заметил глава государства. — Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная, и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание», — заметил президент.


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