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16:30, 6 июня 2017 143
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Apple представила новый iMac Pro

Apple представила новый iMac Pro

Фото: Pixabay.com

Компания Apple представила новейший в своей линейке настольный компьютер iMac Pro, передает «РИА Новости».

Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния. Вице-президент компании Джона Тернуса рассказал, что iMac Pro признан стать «самым красивым» и «очевидно самым мощным iMac».

По его словам, у новинки «потрясающая» оболочка дизайна iMac Retina 5K. Диагональ экрана — 27 дюймов. В разных модификациях iMac будет иметь процессор Xeon от 8 до 18 ядер и мощную начинку для графики, видео и онлайн-игр. Цвет компьютера — темно-серый.

iMac Pro поступит в продажу в декабре этого года. Его начальная цена — 4999 долларов (около 282 тысяч рублей).


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