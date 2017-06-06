Apple представила новый iMac Pro

Компания Apple представила новейший в своей линейке настольный компьютер iMac Pro, передает «
Презентация прошла на Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple в городе Сан-Хосе американского штата Калифорния. Вице-президент компании Джона Тернуса рассказал, что iMac Pro признан стать «самым красивым» и «очевидно самым мощным iMac».
По его словам, у новинки «потрясающая» оболочка дизайна iMac Retina 5K. Диагональ экрана — 27 дюймов. В разных модификациях iMac будет иметь процессор Xeon от 8 до 18 ядер и мощную начинку для графики, видео и онлайн-игр. Цвет компьютера — темно-серый.
iMac Pro поступит в продажу в декабре этого года. Его начальная цена — 4999 долларов (около 282 тысяч рублей).