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11:40, 5 июня 2017 274
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Заместителя мэра Самары задержали при получении взятки в 2,5 млн

Заместителя мэра Самары задержали при получении взятки в 2,5 млн

Задержан руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков. Чиновника взяли с поличным при получении взятки в 2,5 млн рублей, передает ИА «Регнум».

В роли взяткодателя выступил исполнительный директор областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов. Сообщается, что при получении незаконного денежного вознаграждения вместе с Рубаковым в кабинете оказался бывший куратор мэрии со стороны ФСБ Вячеслав Селиверстов.

По информации источника, дело было возбуждено не по факту взятки, а по статье «Мошенничество».


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