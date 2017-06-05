Заместителя мэра Самары задержали при получении взятки в 2,5 млн

Задержан руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков. Чиновника взяли с поличным при получении взятки в 2,5 млн рублей, передает ИА «
В роли взяткодателя выступил исполнительный директор областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов. Сообщается, что при получении незаконного денежного вознаграждения вместе с Рубаковым в кабинете оказался бывший куратор мэрии со стороны ФСБ Вячеслав Селиверстов.
По информации источника, дело было возбуждено не по факту взятки, а по статье «Мошенничество».