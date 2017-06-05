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21:15, 5 июня 2017 137
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Водительские права и загранпаспорта могут подорожать в полтора раза

Водительские права и загранпаспорта могут подорожать в полтора раза

Госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с двух до трех тысяч рублей, на биометрические загранпаспорта — с трех с половиной до пяти тысяч. Такое предложение МВД в понедельник, 5 июня, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет газета «Ведомостям». Если проект получит поддержку на заседании правительства, его внесут в Госдуму.

Согласно предложению МВД, также будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с полутора до двух с половиной тысяч. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — полторы тысячи.

«Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов», — поясняют в МВД.

Фото zagranpasport-vam


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