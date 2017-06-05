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9:35, 5 июня 2017 225
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В Альпах три человека упали с вертолета спасателей в ущелье

В Альпах три человека упали с вертолета спасателей в ущелье

Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах: люди сорвались в ущелье с вертолета, который прилетел на помощь скалолазам, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, двое альпинистов — мужчина и женщина, обратились за помощью к спасателям, оказавшись неподалеку от города Трофайах на юге Австрии. Сотрудник полиции спустился к нам с вертолета и должен был поднять пару.

Канат, прикрепленный к вертолету, не выдержал и оборвался, из-за чего все трое упали с большой высоты в ущелье. Мужчина получил серьезные травмы.


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