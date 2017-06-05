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9:20, 5 июня 2017 68
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В 2018 году на рынок выйдут новые Toyota Rush и Daihatsu Terios

В 2018 году на рынок выйдут новые Toyota Rush и Daihatsu Terios

Кроссоверы нового поколения Toyota Rush и Daihatsu Terios появятся на автомобильном рынке в 2018 году, передает ФАН.

Как сообщают специализированные СМИ, ожидается, что внешний вид обновленных автомобилей будет выполнен в стилистике концептуальной модели Daihatsu FT Concept.

Новые версии будут выполнены в пяти- и семиместном варианте. Моторная гамма кроссоверов будет состоять из бензинового и дизельного варианта. Это 1,5-литровый турбированный 107-сильный дизель и бензиновый полуторалитровый 109 сильный мотор. В качестве трансмиссии будет выступать пятиступенчатая «механика» и шестискоростной автомат.


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